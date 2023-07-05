«Амкал» — ФК «Деньги»: во сколько матч Московского Кубка Селебрити, где смотреть онлайн

5 июля пройдёт матч второго раунда нижней сетки Московского Кубка Селебрити «Амкал» — ФК «Деньги». Медиалига набирает популярность благодаря таким командам. Начало игры — в 17:00 мск.

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Эксперты называют фаворитом «Амкал», предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.45. Шансы «ФК «Деньги» оценили в 6.10. На ничью дают 4.40.

Аналитики считают, что матч получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимают за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.28.

Букмекеры назвали наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу «Амкала». Поставить на этот исход можно за 7.50. Ставки на победу ФК «Деньги» со счётом 2:1 принимаются за 15.0.

Экспресс с коэффициентом 6.41.

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