«Амкал» — ФК «Деньги»: во сколько матч Московского Кубка Селебрити, где смотреть онлайн

5 июля пройдёт матч второго раунда нижней сетки Московского Кубка Селебрити «Амкал» — ФК «Деньги». Медиалига набирает популярность благодаря таким командам. Начало игры — в 17:00 мск.
Смотреть встречу Московского Кубка Селебрити «Амкал» — ФК «Деньги» можно на телеканале «Матч!».
Эксперты называют фаворитом «Амкал», предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.45. Шансы «ФК «Деньги» оценили в 6.10. На ничью дают 4.40.
Аналитики считают, что матч получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимают за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.28.
Букмекеры назвали наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу «Амкала». Поставить на этот исход можно за 7.50. Ставки на победу ФК «Деньги» со счётом 2:1 принимаются за 15.0.
Экспресс с коэффициентом 6.41.
«Манчестер Юнайтед» нашёл на замену де Хеа вратаря сборной Испании.
Маунт прокомментировал свой переход из «Челси» в «Манчестер Юнайтед».
Сейду Думбия сыграет за ЦСКА в матче «Братского кубка» с «Динамо».
- 5 июля 2023
-
16:15
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 4 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 3 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 2 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00