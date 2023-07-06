Прогноз на матч второго круга Уимблдона Корентен Муте — Роман Сафиуллин

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Уимблдона Корентен Муте — Роман Сафиуллин.

Ставка: победа Романа Сафиуллина за 1.85.

Роман Сафиуллин за восемь лет выступлений на турнирах серии Pro заработал более $ 1 млн призовых, но ещё ни разу не включился в борьбу за титул на турнирах серии Pro. В коллекции Романа 23 титула с турниров серий Futures, ITF и Challenger. Примечательно, что ни одного на травяных кортах, хотя на данном типе покрытия он демонстрирует весьма неплохую игру — 67% первых подач в его исполнении точны, а 73% их он выигрывает.

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В текущем сезоне он выступал на десяти турнирах ATP и на шести из них завершал выступления уже в первом круге. В итоге на его счету шесть побед в 16 встречах, но если прибавить матчи квалификаций и на турнирах серии Challenger, то статистика более обнадёживающая — 25 побед в 41 матче. Таким образом, к старту Уимблдона Сафиуллин наиграл восемь матчей на траве, что указывает на неслучайность волевой победы над Роберто Баутиста-Агутом в матче первого круга Уимблдона со счётом 2:6; 7:6; 6:7; 6:4; 7:5.

Корентен Муте уступает российскому теннисисту в опыте и вряд ли сможет навязать серьёзное сопротивление, учитывая, что в текущем сезоне он суммарно сыграл 16 матчей, проиграв в девяти из них. Рекомендуем ставку на победу Романа Сафиуллина за 1.85.

Экспресс с коэффициентом 8.86.

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