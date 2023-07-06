Прогноз на контрольный матч «Локомотив» — «Балтика»

Представляем вашему вниманию прогноз на предсезонный матч «Локомотив» – «Балтика».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.86.

В своей истории эти команды пересекались в турнирах разного уровня всего девять раз. За данный период «Балтика» не смогла одержать ни одной победы. «Локомотив» шесть раз отмечал успех и трижды сыграл вничью в основное время. Лишь в Кубке России четыре года назад калининградцы были сильнее в серии пенальти. На домашнем стадионе у железнодорожников три победы в четырёх играх.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Локомотив» спасся в прошлом сезоне от вылета, но важнее даже не это. Клуб показал, что при грамотных решениях с самого начала вопрос о сохранении прописки в элите даже бы не стоял. Во втором круге команду возглавил Михаил Галактионов, в центре нападения вновь напомнил о себе Артём Дзюба – и результат не заставил себя ждать.

У железнодорожников великолепная серия из десяти матчей без поражений, в которых они не просто регулярно забивали, но в большинстве случаев не менее двух мячей. Хозяева уже провели две контрольные встречи – результативная ничья с «Иртышом» (1:1) и яркая победа над «Волгарём» (4:2). Галактионов не форсирует подготовку к новому сезону, просматривая игроков, но и не отказывается от привычного стиля. «Локомотив» продолжает играть в зрелищный футбол с большим количеством голов.

«Балтика» Сергея Игнашевича способна поддержать столь атакующий стиль. В прошлом сезоне она стала самой результативной командой Первой лиги. Но в концовке значительно сдала и упустила первое место. В единственном товарищеском матче калининградцы тоже проиграли «Шиннику» (0:1). Основной ставкой в этом матче возьмём тотал больше 2.5 мяча с коэффициентом 1.86.

Экспресс с коэффициентом 8.86.

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