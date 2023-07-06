Ставка на матч чемпионата Аргентины «Унион» — «Бока Хуниорс» с коэффициентом 10.00

Представляем вашему вниманию прогноз на матч чемпионата Аргентины «Унион» — «Бока Хуниорс».

Ставка: победа «Бока Хуниорс» со счётом 2:1 за 10.00.

«Унион» в семи последних матчах выиграл четыре раза (при двух ничьих и одном поражении), но всё равно сейчас продолжает оставаться в нижней части турнирной таблицы Примеры. Слишком много было растеряно на старте сезона. В предыдущем туре «татенге» в гостях уступили «Атлетико Тукуман» (0:1).

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Бока Хуниорс» впервые с мая постарается выиграть два матча кряду. Это явно свидетельствует о проблеме, с которой столкнулись сегодняшние гости. Слабый июнь выкинул «генуэзцев» за пределы топ-10. Однако в последнем матче «Бока» дома смогла обыграть «Атлетико Сармьенто» со счётом 2:0.

В прошлом году команды провели лишь один матч — 25 июня во встрече 5-го тура второй фазы чемпионата Аргентины «Унион» сенсационно обыграл «Бока Хуниорс» со счётом 2:1. Сегодня можно быть уверенными, что гости постараются взять реванш. Предлагаем поставить на победу гостей со счётом 2:1.

Экспресс с коэффициентом 8.86.

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