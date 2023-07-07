Варвара Грачёва — Арина Соболенко: букмекеры назвали фаворитку матча Уимблдона

7 июля в Лондоне (Великобритания) пройдут заключительные матчи второго круга Уимблдона-2023. В одном из них встретятся белоруска Арина Соболенко и Варвара Грачёва, с мая 2023 года выступающая за Францию. Начало встречи — ориентировочно в 15:00 мск.

Эксперты считают явной фавориткой матча Соболенко. Победу 25-летней белоруски оценили в 1.09. Сделать ставку на успех 22-летней россиянки можно за 7.90. Победа Соболенко с форой (-6) геймов идёт с коэффициентом 1.99, успех Варвары с форой (+6) оценили в 1.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сделать ставку на общий тотал меньше 19.5 гейма можно с коэффициентом 1.80, а на тотал больше 19.5 — за 2.01.

Соболенко — вторая ракетка мира, а Грачёва располагается на 41-м месте в мировом рейтинге. Соперницы ранее не играли друг с другом на турнирах WTA.

Экспресс с коэффициентом 9.42.

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