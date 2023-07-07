Представляем вашему вниманию прогноз на матч третьего круга Уимблдона Дарья Касаткина — Виктория Азаренко.

Ставка: тотал сетов больше 2.5 за 2.36.

Касаткина не отличается стабильностью результатов по ходу сезона. 10-я ракетка WTA победила лишь в 19 из 34 матчей и на этом фоне лишь два раза включалась в борьбу за титул — на турнирах категории WTA-500 в Аделаиде и Истбурне.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Она провела восемь встреч на травяных кортах и прибавляет с каждой игрой, демонстрируя статистику лучшую, чем в среднем по сезону — 77,16% из 521 первых подач в её исполнении были точны, а 63,93% из них она выиграла.

Виктория Азаренко — экс первая ракетка мира. Последние три года белорусская теннисистка завершала игровой сезон в топ-15 рейтинга WTA, но в текущем сезоне повторить этот результат будет сложнее. Она победила в 14 встречах из 26 и заработала лишь 1287 рейтинговых очков. Учитывая, что 65,7% вводов в её исполнении попадают в игровую площадь, а 67,3% из этих первых подач она выигрывает, недооценивать Азаренко не стоит.

Рекомендуем ставку на тотал сетов больше 2.5 за 2.36.

Экспресс с коэффициентом 9.42.

Квитова: Касаткина уже в третьем круге, а некоторые не закончили первый раунд. Раздражает.

Броди: перед матчем сказал маме не беспокоиться, так как на неделе уже выиграл £ 80 тыс.

Мирра Андреева дебютирует в топ-100 рейтинга WTA.