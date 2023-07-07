Прогноз на матч чемпионата Европы — 2023 Греция U19 — Испания U19

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Евро-2023 Греция U19 – Испания U19.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.48.

Сборная Греции очень противоречиво стартовала на этом турнире. С одной стороны, она попыталась отыграться со счёта 0:5, подобравшись максимально близко к ничьей. Тем не менее гораздо важнее, что греки вовсе пропустили пять голов ещё в первом тайме – столь серьёзная потеря концентрации свойственна этой команде.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Теперь она находится в очень сложном положении, так как для продолжения борьбы за плей-офф необходимо набирать очки в матче с явным фаворитом. Поэтому номинальным хозяевам ничего не остаётся, кроме как играть агрессивно в атаке, стараясь застать соперника врасплох. Вот только испанцы к этому будут готовы, они уже давно играют в умеренном темпе. Не форсируя события, когда это не нужно. С Исландией «Красная фурия» хотела выиграть на классе, забив два гола.

U19 ЧЕ-2023. Группа B U19 ЧЕ-2023. Группа B 07 июля 2023, пятница. 19:00 МСК Греция U19 Не начался Испания U19 Кто победит в основное время? П1 X П2

Да, «викинги» забили в самой концовке с первого же удара в створ ворот, однако переломить ход встречи они бы не смогли. Едва ли Греция тоже вновь сможет забить много, так как в шести последних матчах она забивала больше гола лишь дважды. В то же время гости на протяжении пяти игр подряд не уходили с поля без пары голов. Возьмём тотал больше 3.5 мяча за 2.45.

Экспресс с коэффициентом 8.86.

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