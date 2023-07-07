Исландия U19 — Норвегия U19: прогноз на матч Евро-2023 с коэффициентом 3.62

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Евро-2023 Исландия U19 – Норвегия U19.

Ставка: индивидуальный тотал Норвегии больше 2.5 за 3.62.

Матч, в котором вновь столкнутся абсолютно разные игровые стили. Сборная Исландии давно привыкла выступать с явной осторожностью, она очень грамотно обороняется и не пропускает много голов. За шесть последних матчей никто не смог забить в её ворота больше двух мячей, в том числе Испания в 1-м туре группового этапа.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В то же время, чтобы добиваться положительного результата, «викингам» необходимо демонстрировать максимальную эффективность впереди – они умеют забивать с единственного удара в створ или пенальти. И всё же сейчас этого будет мало. Норвегия намерена не раз удивить на этом турнире. Эта команды играют в безумный футбол, забивая пять голов за один тайм и пропуская четыре во втором.

U19 ЧЕ-2023. Группа B U19 ЧЕ-2023. Группа B 07 июля 2023, пятница. 22:00 МСК Исландия U19 Не начался Норвегия U19 Кто победит в основное время? П1 X П2

В пяти предыдущих встречах они только раз не смогли огорчить соперника минимум дважды. Сейчас снова будут давить без оглядки на собственные ворота, ведь против столь насыщенной обороны им больше ничего не остаётся. Рассмотрим тотал Норвегии больше 2.5 мяча за 3.62.

Экспресс с коэффициентом 8.86.

Испанское издание назвало зарплату Мбаппе после перехода в «Реал».

Галактионов рассказал о главной задаче «Локомотива» на новый сезон.

Швайнштайгер обвинил Гвардиолу в причастности к кризису немецкого футбола.