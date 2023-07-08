Англия — Испания: смотри бесплатно прямую трансляцию финального матча Евро U21!

Сегодня, 8 июля пройдёт матч финал молодёжного чемпионата Европы Англия — Испания. Начало — в 19:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Две лучшие команды чемпионата сойдутся в финале! Англичане катком прошли по всем соперникам, испанцы смотрелись чуть менее впечатляюще, но в полуфинале легко расправились со сборной Украины. Кто победит в финале?

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