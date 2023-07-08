Англия — Испания: смотри бесплатно прямую трансляцию финального матча Евро U21!
Поделиться
Сегодня, 8 июля пройдёт матч финал молодёжного чемпионата Европы Англия — Испания. Начало — в 19:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.
Две лучшие команды чемпионата сойдутся в финале! Англичане катком прошли по всем соперникам, испанцы смотрелись чуть менее впечатляюще, но в полуфинале легко расправились со сборной Украины. Кто победит в финале?
Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча молодёжного чемпионата Европы Англия — Испания.
Комментарии
- 8 июля 2023
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 7 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 6 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 5 июля 2023
-
19:00
-
18:35
-
18:00
-
17:00
-
16:15
-
16:00
-
15:00
Партнерский контент