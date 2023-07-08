Англия — Испания: прогноз Александра Вишневского на финальный матч молодёжного Евро-2023

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Евро-2023 Англия — Испания.
Ставка: ничья за 3.24.
«Эти сборные были на голову выше всех в этом турнире. У сборной Англии есть очень существенное преимущество – у неё нет перелёта, она все свои матчи проводила в Грузии, тогда как сборная Испании проводила все свои игры в Румынии. Всё в Грузии будет для испанцев в новинку, тогда как англичане в Батуми уже освоились.
Сборная Англии очень сильная, не зря она на этом турнире не пропустила ни одного гола. По качеству игры англичане выглядели чуть получше испанцев.
Я не решусь ставить на победителя этого матча. Мне кажется, что велика вероятность ничьей в основное время, на которую я и поставлю. Я также поставлю на тотал меньше 2.5. Англичане не пропустили ни одного гола на этом турнире за пять матчей, а забивают не так чтобы много.
Финал – есть что терять, игра будет размеренная. При счёте 0:0 или 1:1 никто не будет рисковать, поэтому вряд ли стоит ждать большого количества голов. Соперники достойны друг друга», — сказал Вишневский.
Экспресс с коэффициентом 7.70.
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