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«Нефтчи» — «Црвена Звезда»: прогноз Константина Генича на матч предсезонного турнира

«Нефтчи» — «Црвена Звезда»: прогноз Константина Генича на матч предсезонного турнира
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Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч предсезонного турнира «Нефтчи» — «Црвена Звезда».

Ставка: ТБ 1.5 во втором тайме за 1.98.

«8 июля на полях академии «Зенита», на стадионе «Смена» сыграют «Црвена Звезда» и «Нефтчи». Бакинская команда начала с поражения от «Зенита» 1:3. Было видно, как «Нефтчи» не хватило физически на второй тайм, команда в концовке совсем уж встала, хотя в первом тайме «Нефтчи» смотрелся весьма неплохо.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Отметил бы «Црвену Звезду», и не только потому, что они «Зенит» обыграли, а потому, как команда двигалась, как команда взаимодействовала. Очень добротная, очень хорошая команда, неудивительно, что регулярно становится чемпионом Сербии, да ещё и с таким отрывом, очень хорошие исполнители и очень интересный тренер Барак Бахар, который руководил «Маккаби» из Хайфы в прошлом сезоне в Лиге чемпионов.

Кубок PARI Премьер
08 июля 2023, суббота. 19:30 МСК
Нефтчи Б
Баку, Азербайджан
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Достаточно агрессивный футбол «Црвена Звезда» показывает, но здесь тоже встанет вопрос состава, вопрос нагрузок, которые тренер даёт своим футболистам в подготовительный период. Когда идут замены, когда много этих замен, чуть меняется конструкция игры, чуть более хаотично игроки перемещаются и двигаются, плюс усталость накапливается, безусловно, это тоже стоит отметить, поэтому вторые таймы получаются результативными. И в игре «Зенита» с «Црвеной Звездой» было два мяча забито во втором тайме, и три «Зенит» забил во втором тайме «Нефтчи».

Я думаю, что и здесь во втором тайме тоже должны быть голы. Мой прогноз — тотал больше 1.5 мяча во втором тайме. Стало быть, минимум два мяча во втором тайме команды забьют. Коэффициент – 1.98», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 7.70.

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