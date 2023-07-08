Прогноз на матч Уимблдона Далма Галфи – Екатерина Александрова

Представляем вашему вниманию прогноз на матч третьего круга Уимблдона Далма Галфи – Екатерина Александрова.

Ставка: победа Екатерины Александровой с форой (-5.5) за 2.16.

Далма Галфи до сих пор особых успехов не добивалась. Венгерская спортсменка не попадает даже в топ-100 мирового рейтинга и остаётся в нынешнем сезоне без титулов. Её лучшим результатом пока был третий круг турнира в австрийском Линце, где ей пришлось сняться из-за проблем со здоровьем. С тех пор Далма не выигрывала даже в первом матче. Нельзя сказать, что она хорошо себя чувствует на травяном покрытии, так как в Хертогенбосхе провалилась, а в Истбурне не прошла квалификацию. На Уимблдоне даже в играх с менее серьёзными соперницами Галфи побеждала только в трёх сетах.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Екатерина Александрова занимает 22 место мирового рейтинга. Она долго не могла набрать оптимальную форму и зимой допускала много ошибок, но в середине марта начала добиваться положительного результата. Стоит отметить, что россиянка особенно мощно выступает именно на траве. В Хертогенбосхе она выиграла второй год подряд, завоевав свой четвёртый титул в карьере – в финале в трёх сетах разобралась с соотечественницей Вероникой Кудерметовой. Претендовала на победу и в Берлине, однако выбыла на стадии полуфинала. С учётом двух побед на Уимблдоне Александрова в десяти последних матчах на траве добилась девяти побед.

Очередной матч на ранней стадии Уимблдона, в котором между соперницами довольно ощутимая классовая пропасть. Далма Галфи в двух первых встречах смогла обыграть равных по силе соперниц лишь в трёх сетах, при этом совершая много невынужденных ошибок. Её игру нельзя назвать уверенной, не хватает скорости и качества на приёме.

Екатерина Александрова в нынешнем сезоне в очередной раз доказала, что трава для неё одно из любимых покрытий. Здесь она может действовать достаточно агрессивно, оказывая давление на каждом участке корта. У неё девять побед в десяти последних встречах, при этом лишь в двух из них россиянка проиграла хотя бы один сет. В большинстве же случаев она не отдавала соперницам больше шести геймов. Поэтому рассмотрим победу Екатерины Александровой с форой (-5.5) с коэффициентом 2.16.

Экспресс с коэффициентом 7.70.

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