Даниил Медведев — Мартон Фучович: букмекеры назвали фаворита матча 1/16 финала Уимблдона

8 июля в Лондоне (Великобритания) состоятся заключительные матчи третьего круга Уимблдона-2023. В одном из них россиянин Даниил Медведев встретится с венгром Мартоном Фучовичем. Ориентировочное время начала встречи — 15:00 мск.
Безоговорочным фаворитом предстоящего матча эксперты считают россиянина, на чей успех можно поставить с коэффициентом 1.24. Успех 31-летнего венгра идёт за 4.15.
На победу Даниила с форой (-5.5) гейма можно сделать ставку с коэффициентом 1.92 а фора (+5.5) на Фучовича оценивается коэффициентом 1.88.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
Общий тотал меньше 37.5 гейма оценили в 1.91, а тотал больше 37.5 — в 1.89.
Экспресс с коэффициентом 7.70.
Даниил Медведев – Мартон Фучович: россиянин настроен серьёзно.
Первая ракетка мира Свёнтек вышла в 1/8 финала Уимблдона.
- 8 июля 2023
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 7 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 6 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 5 июля 2023
-
19:00
-
18:35
-
18:00
-
17:00
-
16:15
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00