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Даниил Медведев — Мартон Фучович: букмекеры назвали фаворита матча 1/16 финала Уимблдона

Даниил Медведев — Мартон Фучович: букмекеры назвали фаворита матча 1/16 финала Уимблдона
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8 июля в Лондоне (Великобритания) состоятся заключительные матчи третьего круга Уимблдона-2023. В одном из них россиянин Даниил Медведев встретится с венгром Мартоном Фучовичем. Ориентировочное время начала встречи — 15:00 мск.

Безоговорочным фаворитом предстоящего матча эксперты считают россиянина, на чей успех можно поставить с коэффициентом 1.24. Успех 31-летнего венгра идёт за 4.15.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На победу Даниила с форой (-5.5) гейма можно сделать ставку с коэффициентом 1.92 а фора (+5.5) на Фучовича оценивается коэффициентом 1.88.

Уимблдон (м). 3-й круг
08 июля 2023, суббота. 15:00 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Мартон Фучович
67
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович

Общий тотал меньше 37.5 гейма оценили в 1.91, а тотал больше 37.5 — в 1.89.

Экспресс с коэффициентом 7.70.

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