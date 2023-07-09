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«Зенит» — «Фенербахче»: смотри бесплатно прямую трансляцию матча предсезонного турнира

«Зенит» — «Фенербахче»: смотри бесплатно прямую трансляцию матча предсезонного турнира
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Сегодня, 9 июля пройдёт матч предсезонного турнира «Зенит» — «Фенербахче». Начало — в 19:30 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Петербуржцы продолжают подготовку к сезону. После проигрыша «Црвене Звезде» в гости к чемпиону пожалует ещё более серьёзный соперник — «Фенербахче». Смогут ли зенитовские бразильцы и компания показать свои лучшие качества и порадовать болельщиков победой?

Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча «Зенит» — «Фенербахче».

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