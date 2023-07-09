Роман Сафиуллин – Денис Шаповалов: ставка Надежды Петровой на игру Уимблдона

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч Уимблдона Роман Сафиуллин – Денис Шаповалов.

Ставка: победа Шаповалова со счётом 3:1 по сетам за 2.00.

«То, что показывает на нынешнем Уимблдоне Роман Сафиуллин, уже можно назвать сенсацией. Ведь 92-й номер мирового рейтинга уже пробился в четвёртый круг открытого чемпионата Великобритании по теннису! Да, на пути 25-летнего россиянина не было грандов, но его победа над Роберто Баутисто-Агутом в первом раунде уже стала легендарной – 2:6, 7:6, 6:7, 6:4, 7:5. Эта игра из-за переносов затянулась на три дня! Далее были победы над французом Корентеном Муте (7:5, 6:3, 7:6) и аргентинцем Гидо Пельей (7:6, 6:4, 6:0). В общем, Роман радует своих поклонников. Сейчас на его пути стоит 26-й сеяный, представитель Канады, 24-летний Денис Шаповалов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Этот теннисист в своё время входил даже в десятку лучших, и в его активе есть один выигранный титул. Здесь же, на травяных кортах, он выглядит пока очень уверенно. Три победы: над молдаванином Раду Алботом – 5:7, 6:4, 6:2, 6:2, французом Грегуаром Баррером – 6:3, 6:4, 7:6 и хозяином кортов Лиамом Броэди – 4:6, 6:2, 7:5, 7:5 — получились весьма уверенными. Есть ощущение, что Шаповалов находится на хорошем эмоциональном фоне. Да и две победы в очных матчах с Сафиуллиным тоже говорят в пользу канадца. Да, на траве они между собой ещё не играли, но поступь Дениса говорит о многом. На кону четвертьфинал, можно сказать, эпохальное событие в жизни и Дениса, и Романа. И туда выйдет Шаповалов. Для победы ему понадобятся четыре партии. 3:1 в пользу Шаповалова», — сказала Петрова.

Экспресс с коэффициентом 7.76.

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