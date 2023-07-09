Прогноз на матч 1/8 финала Уимблдона Хуберт Хуркач — Новак Джокович

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Уимблдона Хуберт Хуркач — Новак Джокович.
Ставка: победа Новака Джоковича с форой (-7) за 1.97.
Хуркач в третьем раунде Уимблдона довольно легко прошёл сильного соперника — итальянца Музетти со счётом 3:0. Поляк выполнил за матч 16 эйсов, реализовал два брейк-пойнта и не проиграл ни одного гейма на своей подаче. Ранее по турнирной сетке Хуберт прошёл Яна Хоински (3:0) и Альберта Рамос-Виньоласа (3:0).
Новак в третьем раунде Уимблдона записал в актив победу над Стэном Вавринкой (3:0). В этом матче Джокович выполнил 11 подач навылет и реализовал четыре брейк-пойнта. Отметим, что действующий чемпион турнира не проиграл ни одного гейма на своей подаче. Ранее по турнирной сетке серб обыграл Джордана Томпсона (3:0) и Педро Качина (3:0).
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
Хуберт Хуркач при всём уважении к этому неординарному теннисисту не станет преградой для Джоковича на пути в следующий круг. Серб в оптимальной форме и выглядит на корте очень круто. Рекомендуем изучить ставку на победу Новака Джоковича с форой (-7) за коэффициент 1.97.
Экспресс с коэффициентом 7.76.
«Она очень агрессивная». Соболенко – о предстоящем матче с Александровой.
Медведев: то, что делает Мирра Андреева в свои 16 лет, невероятно.
Зверев не смог взять ни одного сета в матче с Берреттини на Уимблдоне.
- 9 июля 2023
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 8 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 7 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 6 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00