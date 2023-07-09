Прогноз на матч 1/8 финала Уимблдона Хуберт Хуркач — Новак Джокович

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Уимблдона Хуберт Хуркач — Новак Джокович.

Ставка: победа Новака Джоковича с форой (-7) за 1.97.

Хуркач в третьем раунде Уимблдона довольно легко прошёл сильного соперника — итальянца Музетти со счётом 3:0. Поляк выполнил за матч 16 эйсов, реализовал два брейк-пойнта и не проиграл ни одного гейма на своей подаче. Ранее по турнирной сетке Хуберт прошёл Яна Хоински (3:0) и Альберта Рамос-Виньоласа (3:0).

Лучшие прогнозы на сегодня.

Новак в третьем раунде Уимблдона записал в актив победу над Стэном Вавринкой (3:0). В этом матче Джокович выполнил 11 подач навылет и реализовал четыре брейк-пойнта. Отметим, что действующий чемпион турнира не проиграл ни одного гейма на своей подаче. Ранее по турнирной сетке серб обыграл Джордана Томпсона (3:0) и Педро Качина (3:0).

Хуберт Хуркач при всём уважении к этому неординарному теннисисту не станет преградой для Джоковича на пути в следующий круг. Серб в оптимальной форме и выглядит на корте очень круто. Рекомендуем изучить ставку на победу Новака Джоковича с форой (-7) за коэффициент 1.97.

Экспресс с коэффициентом 7.76.

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