«Зенит» — «Фенербахче»: прогноз Константина Генича на матч предсезонного турнира

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» – «Фенербахче».

Ставка: индивидуальный тотал «Зенита» больше 1.5 за 1.87.

«Продолжается подготовка российских команд к новому сезону, и клубы Российской Премьер-Лиги проводят разные кубки. «Зенит», как мы знаем, проиграл «Црвене Звезде» после победы над «Нефтчи». Заключительная игра «Зенита» на «Газпром Арене» будет с «Фенербахче» — самым статусным соперником, безусловно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Команды не так давно играли товарищеский матч в Стамбуле, и игра завершилась вничью — 2:2. Очень живой футбол получился тогда в Стамбуле, но команды были в игровом тонусе, в игровом ритме. Сейчас ситуация немножечко иная. У «Зенита», безусловно, есть преимущество перед «Фенером», потому что для стамбульцев это вообще будет только первый матч в рамках турнира. И «Зенит», как мы знаем, очень не любит проигрывать и на поражение реагирует очень болезненно. Думаю, Семак и его тренерский штаб со всей серьёзностью подойдут к этому матчу. По Венделу там вопрос уже, скорее всего, решённый, но неплохо проявляет себя новичок Ду Кейрос, в неплохой форме приехал Малком — по крайней мере, по первому тайму с «Црвеной Звездой» можно это отметить. Клаудиньо в полном порядке. Конечно, у «Зенита» преимущество перед «Фенером» в плане игрового тонуса и нынешнего состояния, плюс у него через неделю уже официальный матч за Суперкубок России против ЦСКА в Казани.

Кубок PARI Премьер Кубок PARI Премьер 09 июля 2023, воскресенье. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург, Россия Не начался Фенербахче Стамбул, Турция Кто победит в основное время? П1 X П2

Думаю, «Зенит» серьёзно отнесётся к этому сопернику, плюс не понимаю пока, в каком составе сыграет «Фенер». Они отдали свою главную молодую звёздочку, Гюлера, в мадридский «Реал». Да, пришёл Джеко. Не факт, что он сыграет. Не знаю, сыграет ли Батшуайи. В общем, состав «Фенера» — это пока большая загадка. А вот по игре «Зенита» уже можно какие-то корректировочки и наметки сделать.

Поэтому, на мой взгляд, «Зенит» лучше готов. Он много создаёт в атаке 0 главное, чтобы не подвела реализация. Мой прогноз – «тотал «Зенита» больше 1.5 мяча» за 1.87», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 7.76.

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