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«Зенит» — «Фенербахче»: ставка Эдуарда Мора на игру предсезонного турнира

«Зенит» — «Фенербахче»: ставка Эдуарда Мора на игру предсезонного турнира
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч «Зенит» — «Фенербахче».

Ставка: обе забьют за 1.53.

«Зенит» прошлую игру проиграл 1:2, но у него были моменты, чтобы отыграться. Совсем скоро питерцам играть с ЦСКА, поэтому в этом матче он должен сыграть боевым составом. Команде будет важно показать хороший футбол и дать результат.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Фенербахче» очень сильная команда, которая закончила прошлый чемпионат Турции на втором месте, выиграв Кубок. Да, есть потери – лучший бомбардир Валенсия покинул команду, молодой талант Гюнтер переходит в «Реал». Джеко не приехал на этот турнир, но все равно это сильная команда, которая будет играть в яркий и атакующий футбол.

Кубок PARI Премьер
09 июля 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
Фенербахче
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Не сомневаюсь, что будет атакующая игра, поэтому мои ставки такие: обе забьют, тотал больше 2,5 и индивидуальный тотал «Зенита» больше 1,5», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 7.76.

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