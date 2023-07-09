«Зенит» — «Фенербахче»: прогноз Тимура Журавеля на контрольную игру

Известный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч «Зенит» — «Фенербахче».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 1.97.

«Фенербахче» — вторая команда Турции, но из команды ушёл главный тренер, а также лучший бомбардир Валенсия. «Фенербахче» перестраивается, он только вышел из отпуска. Это первое впечатление, которое настраивает на то, что «Зенит» будет фаворитом этой игры.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Тем не менее в матче с «Црвеной Звездой» мы увидели, что средний европейский уровень для питерцев сегодня недосягаем – «Зенит» потерял тонус и проиграл, поэтому едва ли он может быть фаворитом. Я бы не искал исходы в этом матче. Я бы дал командам раскачаться и поставил бы на то, что второй тайм будет результативнее первого», — сказал Журавель.

Кубок PARI Премьер Кубок PARI Премьер 09 июля 2023, воскресенье. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург, Россия Не начался Фенербахче Стамбул, Турция Кто победит в основное время? П1 X П2

Экспресс с коэффициентом 7.76.

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