«Зенит» — «Фенербахче»: прогноз Тимура Журавеля на контрольную игру

Известный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч «Зенит» — «Фенербахче».
Ставка: второй тайм результативнее первого за 1.97.
«Фенербахче» — вторая команда Турции, но из команды ушёл главный тренер, а также лучший бомбардир Валенсия. «Фенербахче» перестраивается, он только вышел из отпуска. Это первое впечатление, которое настраивает на то, что «Зенит» будет фаворитом этой игры.
Тем не менее в матче с «Црвеной Звездой» мы увидели, что средний европейский уровень для питерцев сегодня недосягаем – «Зенит» потерял тонус и проиграл, поэтому едва ли он может быть фаворитом. Я бы не искал исходы в этом матче. Я бы дал командам раскачаться и поставил бы на то, что второй тайм будет результативнее первого», — сказал Журавель.
Экспресс с коэффициентом 7.76.
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