«Зенит» — «Фенербахче»: прогноз Алексея Гасилина на игру в Санкт-Петербурге

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Зенит» — «Фенербахче».

Ставка: обе забьют за 1.53.

«Последняя контрольная игра для «Зенита» перед Суперкубком с ЦСКА. Думаю, здесь уже большую часть времени питерцы будут играть тем составом, который выйдет на матч за трофей.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А вот «Фенербахче» приедет не основным составом. Давайте вспомним зимние матчи этих команд. Они были товарищеские, но «Зенит» в них выглядел неплохо. Очень важно, что многие ключевые игроки вернулись, такие как Малком и Клаудиньо. Мне понравился в игре с «Црвеной Звездой» новичок Ду Кейрос. Он даже смог отметиться голом. «Зенит» проиграл прошлую игру (1:2), но играл неплохо, много было замен. Про товарищеские игры всегда трудно писать. Нет полной информации, но питерцы играют дома, и поддержка болельщиков тоже скажется. При всём вышеперечисленном «Зенит» — фаворит этого матча. Думаю, что петербуржцы выиграют, но должны пропустить. Я бы не рисковал и взял верную ставку — обе забьют», — сказал Гасилин.

Кубок PARI Премьер Кубок PARI Премьер 09 июля 2023, воскресенье. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург, Россия Не начался Фенербахче Стамбул, Турция Кто победит в основное время? П1 X П2

Экспресс с коэффициентом 7.76.

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