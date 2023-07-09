«Зенит» — «Фенербахче»: ставка Егора Титова на матч предсезонного турнира 9 июля

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» – «Фенербахче».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.90.

«Последний матч для «Зенита» на домашнем турнире. Соперник, наверное, самый серьёзный, хотя уже потерпели поражение от «Црвены Звезды». Сербский клуб сейчас выглядит очень здорово. Чтобы оставить себе хоть какие-то шансы на сохранение трофея, «Зенит» обязан выигрывать у «Фенербахче».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Главное преимущество «Зенита» заключается в уровне готовности. Он уже вошёл в тренировочный режим, провёл два матча, а турецкий клуб только начал подготовку. Семь-десять дней в такой ситуации могут сыграть решающую роль. Но недооценивать «Фенербахче» ни в коем случае нельзя. Состав там очень мастеровитый, ребята играющие. А «Зенит» пока очень неубедительно выглядит в обороне. Вряд ли что-то изменится в этой игре, если у «Нефтчи» и «Црвены Звезды» были моменты. Уровень игроков у стамбульцев ещё выше, что-то создадут.

Но и «Зенит» должен показать свою силу, свои амбиции. Как-то стыдно дома проигрывать второй матч подряд. Играют у себя, на большом стадионе, много болельщиков будет. Здесь нужен уже результат, тем более что еврокубков нет, с командами из Европы редко российские клубы встречаются. В настрое «Зенита» не сомневаюсь. Поставлю на «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча». Регулярно эта ставка проходила, и здесь все предпосылки есть», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 7.76.

Личка рассказал о различиях работы в «Динамо» и «Оренбурге».

Футбольный судья рассказал о сложностях в работе на матчах Лионеля Месси.

Marca: «Реал» отказался от трансфера Мбаппе.