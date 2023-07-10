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Мирра Андреева — Мэдисон Кис: эксперты назвали фаворитку матча 1/8 финала Уимблдона

Мирра Андреева — Мэдисон Кис: эксперты назвали фаворитку матча 1/8 финала Уимблдона
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10 июля в Лондоне (Великобритания) состоится матч четвёртого круга Уимблдона-2023 между россиянкой Миррой Андреевой и американкой Мэдисон Кис. Начало встречи намечено на 13:00 мск.

Фавориткой у букмекеров считается Кис. Победа 28-летней американки оценивается коэффициентом 1.41. Поставить на успех Мирры можно за 2.94. Победа Мэдисон с форой (-3.5) гейма идёт с коэффициентом 1.82, успех 16-летней россиянки с форой (+3.5) оценили в 1.98.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Общий тотал меньше 21.5 гейма оценили коэффициентом 1.89, а тотал больше 21.5 идёт за 1.91.

Уимблдон (ж). 4-й круг
10 июля 2023, понедельник. 13:00 МСК
Мэдисон Кис
18
США
Мэдисон Кис
М. Кис
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Мирра Андреева
102
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Экспресс с коэффициентом 3.86.

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