Мирра Андреева — Мэдисон Кис: эксперты назвали фаворитку матча 1/8 финала Уимблдона

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10 июля в Лондоне (Великобритания) состоится матч четвёртого круга Уимблдона-2023 между россиянкой Миррой Андреевой и американкой Мэдисон Кис. Начало встречи намечено на 13:00 мск.

Фавориткой у букмекеров считается Кис. Победа 28-летней американки оценивается коэффициентом 1.41. Поставить на успех Мирры можно за 2.94. Победа Мэдисон с форой (-3.5) гейма идёт с коэффициентом 1.82, успех 16-летней россиянки с форой (+3.5) оценили в 1.98.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Общий тотал меньше 21.5 гейма оценили коэффициентом 1.89, а тотал больше 21.5 идёт за 1.91.

Экспресс с коэффициентом 3.86.

Сафиуллин: я пока не осознал, что вышел в четвертьфинал Уимблдона.

Ольховский: Рублёв должен был обыгрывать Бублика в четырёх сетах.

Андреева: мысленно иногда пытаюсь подражать Надалю.