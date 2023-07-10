Прогноз на матч четвёртого круга Уимблдона Мэдисон Кис — Мирра Андреева

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Уимблдона Мэдисон Кис – Мирра Андреева.

Ставка: тотал больше 2.5 сета за 2.54.

Мэдисон Кис сейчас располагается на 18-м месте мирового рейтинга, но не так давно была седьмой ракеткой мира. Нынешний сезон для американки складывается довольно сложно. Она пока не допускала серьёзных провалов, но долгое время не могла преодолеть стадию четвертьфинала. На турнирах «Большого шлема» также регулярно возникают проблемы – на Открытом чемпионате Австралии Кис добралась до третьего круга, а на «Ролан Гаррос» выбыла и вовсе во втором. Тем не менее важно отметить, что на траве Мэдисон выступает гораздо сильнее – она выиграла турнир в Истбурне, обыграв в том числе Дарью Касаткину. Теперь у неё восемь побед подряд без потери сетов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Мирра Андреева пока таких серий не имеет, однако, глядя на её игру, не возникает сомнений, что главные рекорды впереди. Она проводит всего четвёртый турнир на взрослом уровне, но уже добилась немалого успеха. В нынешнем сезоне 16-летняя россиянка ни разу не выбывала на ранних стадиях: в Мадриде проиграла только второй ракетке мира Арине Соболенко, а на «Ролан Гаррос» в трёх сетах уступила Кори Гауфф. Мирра поначалу долго привыкала к траве и в первом матче потратила три сета для победы, но в двух последних побеждала всего за полтора часа. В воскресенье Андреева уверенно разобралась с соотечественницей Анастасией Потаповой, лишь во втором сете доведя дело до тай-брейка.

Эксперты отдают серьёзное предпочтение американской спортсменке. С одной стороны, понять это можно, так как Мэдисон Кис гораздо опытнее, а также является специалисткой по игре на травяном покрытии. У неё восемь побед подряд, при которых Кис не отдала соперницам ни одного сета. Тем не менее Мирра Андреева уже доказала, что очень быстро адаптируется не только к траве, но и к стилю соперниц.

Россиянка великолепно играет на задней линии, смело подаёт и не боится форсировать темп, когда того действительно требует ситуация. Да, давление с каждым матчем только растёт и в какой-то момент юная теннисистка может не справиться, но без боя она точно никогда не сдастся. И серию американки по сухим победам наверняка прервёт. Поэтому предлагаем поставить на тотал больше 2.5 сета с коэффициентом 2.54.

Экспресс с коэффициентом 3.86.

Сафиуллин: я пока не осознал, что вышел в четвертьфинал Уимблдона.

Ольховский: Рублёв должен был обыгрывать Бублика в четырёх сетах.

Андреева: мысленно иногда пытаюсь подражать Надалю.