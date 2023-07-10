Прогноз на матч 1/8 финала Уимблдона Беатрис Хаддад-Майя — Елена Рыбакина

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Уимблдона Беатрис Хаддад-Майя — Елена Рыбакина.
Ставка: победа Елены Рыбакиной с форой (-4.5) за коэффициент 2.11.
Теннисистка из Бразилии плохо адаптировалась к травяному покрытию кортов. Два матча она выиграла с большим трудом. Игры с Юлией Путинцевой и Жаклин Кристиан завершились со счётом 2:1. К третьему кругу бразильянка разыгралась и не оставила шансов Соране Кырсте (6:2, 6:2).
Елена Рыбакина довольно уверенно продвигается по турнирной сетке. Напомним, в минувшем сезоне казахстанка выиграла «Большой шлем» в Лондоне и максимально мотивирована на его защиту. С учётом превосходной физической и игровой формы, шансы на выход в финал у неё достаточно высокие. Небольшие проблемы возникли у Елены лишь в стартовой встрече с Шелби Роджерс (2:1). Затем она не оставляла шансов соперницам.
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Елена Рыбакина выступает на травяных кортах гораздо лучше, чем её соперница из Бразилии. Третья ракетка мира уверенно держит высокий темп и максимально эффективно использует сильную первую подачу. Перспективно смотрится ставка на победу Рыбакиной с форой (-4.5). На этот исход есть выгодный коэффициент 2.11.
Экспресс с коэффициентом 3.86.
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