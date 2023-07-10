Представляем вашему вниманию прогноз на матч Евро-2023 Греция U19 — Исландия U19.

Ставка: победа Исландии за 1.97.

Греки — одна из немногих сборных, которые на турнире особо ничего не показали. Изначально их козырем считалась надёжная оборона, которая действительно была такой в отборе, но с первых же матчей она дала огромные сбои и не заслужила комплиментов, скорее, наоборот. По сути, за два матча греки провели только один хороший тайм — второй с Норвегией, а всё остальное провалили.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Исландия выступает неплохо как для дебюта на турнире, но заметно, что она не смогла собрать всех лидеров и немного уступает коллегам по группе. Для испанцев островитяне не стали конкурентами, с норвежцами играли хорошо, но довольствовались лишь ничьей. Теперь им нужно не только надеяться на победу Испании в параллельном матче, но и самим постараться исправить разницу мячей. Сложно сказать, насколько это реально, но стараться гости будут. Греки в плохом состоянии, они могут сопротивляться, но не помешают победе гостей. Поставить на победу сборной Исландии можно за 1.97.

U19 ЧЕ-2023. Группа B U19 ЧЕ-2023. Группа B 10 июля 2023, понедельник. 22:00 МСК Греция U19 Не начался Исландия U19 Кто победит в основное время? П1 X П2

Экспресс с коэффициентом 3.86.

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