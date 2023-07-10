Прогноз на матч чемпионата Европы Испания U19 — Норвегия U19

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Евро-2023 Испания U19 — Норвегия U19.

Ставка: обе забьют за 1.82.

Испанцы обеспечили себе выход из группы, и велика вероятность, что в последнем туре, который для них в глобальном плане ничего не решает, они смогут расслабиться и сыграть не основным составом. Так же, как это делала сборная до 21 года неделей ранее, которая в последнем матче группы сыграла вничью с соперником, которого потом в плей-офф победила со счётом 5:1.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Норвежцы привезли на турнир не самый сильный из возможных составов, но на их игре это не отразилось. Сначала они за тайм разобрали на части греков, забив им пять безответных мячей, но потом произошёл сбой, и во втором норвежцы сами пропустили четыре. Матч с Исландией для будущих наследников Холанда был уже не таким хорошим, в нём не получилось удержать победу.

U19 ЧЕ-2023. Группа B U19 ЧЕ-2023. Группа B 10 июля 2023, понедельник. 22:00 МСК Испания U19 Не начался Норвегия U19 Кто победит в основное время? П1 X П2

У норвежцев хорошая и мощная атака, которая умеет забивать, если испанцы позволят себе расслабиться, то велика вероятность, что северяне забьют. А может, даже зацепятся за ничью, которая абсолютно устроит обе сборные. Насчёт исхода лучше не рисковать, а поставить на то, что обе забьют за 1.82.

Экспресс с коэффициентом 3.86.

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