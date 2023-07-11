Стартует Лига чемпионов! Смотри бесплатно прямые трансляции матчей первого раунда
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11 июля стартует первый квалификационный раунд Лиги чемпионов. Прямые трансляции матчей можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.
«Ференцварош» Станислава Черчесова едет на Фарерские острова, а «Урарту» Дмитрия Гунько играет с клубом «Зриньски». Получится ли у российских специалистов пройти в следующий этап турнира?
Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матчей первого квалификационного раунда Лиги чемпионов!
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