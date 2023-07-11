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Прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона Ига Свёнтек — Элина Свитолина

Прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона Ига Свёнтек — Элина Свитолина
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона Ига СвёнтекЭлина Свитолина.

Ставка: тотал больше 19.5 гейма за 1.87.

Ига Свёнтек мощно выступила в прошлом сезоне, собрав коллекцию из восьми трофеев.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В текущем розыгрыше она демонстрирует не столь впечатляющие результаты. 21-летняя польская теннисистка пробилась в финалы пяти турниров и выиграла три титула. Суммарно на её счету 38 побед в 44 матчах, благодаря которым она заработала 5255 очков — второй результат после Арины Соболенко.

Элина Свитолина — экс третья ракетка мира. Она лишь в начале апреля текущего года вернулась к игре после декретного отпуска. Результаты первых стартов были далеки от желаемых, но Элина постепенно набирала форму и уже на Internationaux de Strasbourg выиграла титул, обыграв в финале россиянку Анну Блинкову — 6:2; 6:3.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
11 июля 2023, вторник. 15:30 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Элина Свитолина
76
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Неплохой турнирный путь проделала украинская теннисистка на грунтовом ТБШ — добралась до 1/4 финала, в котором уступила Арине Соболенко со счётом 4:6, 4:6. Учитывая, что на Уимблдоне она прошла по турнирной сетке опытных соперниц в лице Винус Уильямс, Элисе Мертенс, Софьи Кенин и Виктории Азаренко, проиграв им лишь в двух сетах и отдав 39 геймов, недооценивать Свитолину не стоит. Рекомендуем ставку на тотал больше 19.5 гейма за 1.87.

Экспресс с коэффициентом 15.00.

Медведев: не хочу останавливаться на Уимблдоне.

Джокович: Рублёв стремится к первому полуфиналу на ТБШ. Надеюсь, этого не случится.

Соболенко: Мирра Андреева точно будет выдающейся теннисисткой.

Непреодолимое препятствие:
Ига Свёнтек — Элина Свитолина. Путь украинки прервётся
Ига Свёнтек — Элина Свитолина. Путь украинки прервётся
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