Прогноз на игру 1/4 финала Уимблдона Андрей Рублёв — Новак Джокович

Представляем вашему вниманию прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона Андрей Рублёв – Новак Джокович.

Ставка: победа Андрея Рублёва с форой (+6.5) за 2.23.

Андрей Рублёв очевидно является аутсайдером данного матча. Россиянин никак не может преодолеть четвертьфинал «Большого шлема», но во многом из-за сложной сетки. В Австралии он проиграл Джоковичу практически без шансов, стилистически Андрею очень неудобно играть против тактически грамотного серба. Безусловно, он постарается взять реванш, с мотивацией и физической формой никаких проблем нет. Поэтому можно рассчитывать хотя бы на один выигрышный сет.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Андрей Рублёв занимает седьмое место в мировом рейтинге и продолжает прогрессировать. В нынешнем сезоне россиянин провалил лишь зимний отрезок – плохо сыграл в Аделаиде, Роттердаме и Дохе, выбывая в первом или втором круге. Андрей три раза добирался до финальных матчей, однако выиграть до сих пор сумел лишь в Монте-Карло. На турнирах «Большого шлема» он тоже достаточно стабилен, второй раз попав в четвертьфинал. На траве у него восемь побед в девяти предыдущих встречах.

Новак Джокович намерен вернуть себе первое место в мировом рейтинге и защитить титул. Звёздный серб принимает участие лишь в восьмом турнире этого сезона, однако он успел выиграть уже три трофея. И здесь важно уточнить, что 36-летний теннисист грамотно расставляет приоритеты – на рядовых турнирах выигрывает исключительно на классе, но на турнирах «Большого шлема» всегда мотивирован максимально. Джокович сперва выиграл на Открытом чемпионате Австралии, а затем не заметил сопротивления в финале «Ролан Гаррос». К Уимблдону он не готовился, но это и не требовалось, что в полной мере подтверждают результаты.

На Уимблдоне Рублёв пока не провёл ни одного по-настоящему уверенного матча, тогда как Джокович лишь в четвёртом круге впервые уступил в одном сете. Новак играет очень спокойно, он не форсирует события зря, делая паузу в нужный момент. В то же время Рублёв слишком часто теряет концентрацию в середине партии и отдаёт соперникам инициативу. Обычно это им не помогало, но сейчас придётся противостоять второй ракетке мира. Предлагаем ставку на победу Андрея Рублёва с форой (+6.5) с коэффициентом 2.23.

Экспресс с коэффициентом 15.00.

Медведев: не хочу останавливаться на Уимблдоне.

Джокович: Рублёв стремится к первому полуфиналу на ТБШ. Надеюсь, этого не случится.

Соболенко: Мирра Андреева точно будет выдающейся теннисисткой.