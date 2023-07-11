«Партизани» — БАТЭ: прогноз Николая Ходасевича на матч квалификации Лиги чемпионов

Футбольный журналист Николай Ходасевич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Партизани» — БАТЭ.

Ставка: победа «Партизани» с форой (0) за 1.94.

«Букмекеры считают БАТЭ фаворитом противостояния. Интересный расклад, учитывая количество факторов против клуба из Беларуси.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В последних двух турах чемпионата БАТЭ одержал две победы над сильными соперниками: «Неманом» и «Шахтером». Так, ударно закончили первую половину сезона, хотя на дистанции потеряли очень много очков и находятся вдали от первой строчки в таблице. С одной стороны, наконец-таки у главного тренера Кирилла Альшевского получилось выстроить тактически то, что он хотел. То есть найти игровой баланс. С другой — далеко не факт, что это конструкция обрела прочность и стабильность. Еврокубки как раз и станут проверкой, но оптимизма на легкий проход и проход вообще Борисова пока не прослеживается.

Дело в уровне белорусской лиги в целом. В прошлом году все команды тотально вылетели в первых раундах квалификации. За год мало что изменилось с точки зрения развития футбола. «Партизани» после отпуска только втягивается в сезон, но наверняка будет функционально готов отбегать на эмоциях первую встречу. Допускаю, что даже сможет добиться минимального преимущества перед ответным свиданием. У команды сохранены чемпионский характер и состав, а вот БАТЭ чемпионом не был уже давно.

Ничьей тоже не исключаю. Но победу хозяев с форой (0) заиграть – рабочий вариант», — сказал Ходасевич.

Экспресс с коэффициентом 15.00.

Джеррард рассказал, почему согласился на предложение из Саудовской Аравии.

Кокорин примет участие в первом сборе «Фиорентины».

«Спартак» одним траншем оплатил трансфер Медины из ЦСКА.