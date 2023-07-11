Прогноз на отборочную игру Лиги чемпионов «Урарту» — «Зриньски»

Представляем вашему вниманию прогноз на отборочный матч Лиги чемпионов «Урарту» — «Зриньски».
Ставка: победа «Урарту» с форой (0) за 2.08.
«Урарту» начинает свой путь к групповому этапу Лиги чемпионов с первого квалификационного раунда. Национальный чемпионат Армении завершился 6 июня, поэтому у команды пока не было соревновательной практики. Напомним, командой руководит российский специалист Дмитрий Гунько, который в минувшем сезоне привёл своих подопечных к чемпионскому титулу.
«Зриньски» довольно уверенно выиграл национальное первенство Боснии. Разрыв между первым и вторым местом составил 20 очков, что говорит о большой разнице в силе команд. При подготовке к старту квалификации Лиги чемпионов гости провели четыре товарищеские встречи. Они выиграли три матча и в одном уступили.
«Урарту» уверенно выступает в домашних матчах. Команда Дмитрия Гунько выиграла в восьми из девяти последних встреч на своём поле (плюс одна ничья). Рекомендуем изучить ставку на победу «Урарту» с форой (0) за коэффициент 2.08.
Экспресс с коэффициентом 15.00.
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