Прогноз на отборочную игру Лиги чемпионов «Урарту» — «Зриньски»

Представляем вашему вниманию прогноз на отборочный матч Лиги чемпионов «Урарту» — «Зриньски».

Ставка: победа «Урарту» с форой (0) за 2.08.

«Урарту» начинает свой путь к групповому этапу Лиги чемпионов с первого квалификационного раунда. Национальный чемпионат Армении завершился 6 июня, поэтому у команды пока не было соревновательной практики. Напомним, командой руководит российский специалист Дмитрий Гунько, который в минувшем сезоне привёл своих подопечных к чемпионскому титулу.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Зриньски» довольно уверенно выиграл национальное первенство Боснии. Разрыв между первым и вторым местом составил 20 очков, что говорит о большой разнице в силе команд. При подготовке к старту квалификации Лиги чемпионов гости провели четыре товарищеские встречи. Они выиграли три матча и в одном уступили.

«Урарту» уверенно выступает в домашних матчах. Команда Дмитрия Гунько выиграла в восьми из девяти последних встреч на своём поле (плюс одна ничья). Рекомендуем изучить ставку на победу «Урарту» с форой (0) за коэффициент 2.08.

Экспресс с коэффициентом 15.00.

Джеррард рассказал, почему согласился на предложение из Саудовской Аравии.

Кокорин примет участие в первом сборе «Фиорентины».

«Спартак» одним траншем оплатил трансфер Медины из ЦСКА.