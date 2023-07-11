Прогноз на матч 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Жальгирис» — «Струга»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Жальгирис» — «Струга».

Ставка: победа «Жальгириса» с форой (-1) за 2.18.

«Жальгирис» — самый титулованный клуб Литвы. На этом фоне зелёно-белые регулярно выступают на евроарене и могут похвастаться существенными достижениями в последних розыгрышах. В сезоне-2021/2022 они завершили выступления в плей-офф квалификации Лиги Европы, а в прошлом сезоне пробились в групповой этап Лиги конференций. Владимир Чебурин сыграл важную роль в игровом прогрессе команды.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В текущем розыгрыше А Лиги «Паневежис» составляет «Жальгирису» должную конкуренцию в борьбу за чемпионство. По итогам 22 матчей в национальном чемпионате зелёно-белые расположились на второй строчке турнирной таблицы с 49 очками в активе. Отставание от лидера составляет три очка.

К предстоящей встрече подопечные Владимира Чебурина подходят в отличной игровой форме. Они не проигрывают в восьми матчах кряду, а Ренан Абнер ду Кармо де Оливейра с одноклубниками забили на этом отрезке 19 голов. При поддержке родных стен у действующего чемпиона Литвы не должно возникнуть серьёзных проблем.

Рекомендуем ставку на победу «Жальгириса» с форой (-1) за 2.18.

Экспресс с коэффициентом 15.00.

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