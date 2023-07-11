Прогноз на игру отбора Лиги чемпионов «КИ Клаксвик» — «Ференцварош»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «КИ Клаксвик» – «Ференцварош».

Ставка: ничья за 4.05.

Главное преимущество «Клаксвика» над большинством соперников на ранних стадиях еврокубков в том, что у него сезон в самом разгаре и отличная игровая форма, а у того же «Ференцвароша» это будет первый официальный матч в сезоне. У себя в чемпионате «Клаксвик» выиграл все 16 матчей с общим счётом 44:8.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Год назад в еврокубках «Клаксвик» неплохо пошумел, выиграв все три домашних матча у «Балкани», «Сутьески» и «Будё-Глимта». Однако на выезде «Клаксвик» играл гораздо хуже, чем дома. «Ференцварош» котируется гораздо выше соперника, у него опытный тренер, мощный состав, стабильные участия на групповом этапе еврокубков.

Венгры считаются явным фаворитом, но в первом матче у команды Черчесова могут возникнуть проблемы. На выезде «Ференцварошу» будет тяжело, плюс функциональное состояние у гостей должно быть заметно хуже, чем у соперника. Не стоит ждать уверенной победы венгров, их явно переоценили. «Ференцварош» будет решать исход противостояния во второй игре, а в первой ничья будет самым закономерным исходом, если «Клаксвик» вдруг не прыгнет выше головы. Поставить на ничью можно за 4.05.

Экспресс с коэффициентом 15.00.

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