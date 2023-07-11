Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну: когда бой, коэффициенты и ставки, кто фаворит

Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну и действующий чемпион мира по боксу по версии WBC Тайсон Фьюри 28 октября проведут боксёрский бой в Саудовской Аравии – стороны тяжеловесов подтвердили это официально.
Букмекеры уже определились с выбором фаворита. Они отдают предпочтение Тайсону и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.11. Шансы Нганну оценили в 9.25. Не стали исключать эксперты вероятность ничейного результата — 23.0.
На счету Фьюри 34 поединка в профессиональном боксе, в которых он добыл 33 победы (24 нокаутом). Один бой с участием Тайсона завершился вничью.
Нганну в общей сложности в ММА провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед (12 нокаутом) и потерпел три поражения.
Экспресс с коэффициентом 13.25.
Фьюри и Нганну проведут бой 28 октября в Эр-Рияде.
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