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Медведев — Юбэнкс: эксперты назвали шансы россиянина выйти в полуфинал Уимблдона

Медведев — Юбэнкс: эксперты назвали шансы россиянина выйти в полуфинал Уимблдона
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12 июля в Лондоне пройдут заключительные матчи 1/4 финала Уимблдона-2023 в мужском одиночном разряде. Россиянин Даниил Медведев встретится с американцем Кристофером Юбэнксом. Ориентировочное время начала встречи — 16:30 мск.

Букмекеры считают Медведева явным фаворитом этого матча: на его победу можно поставить с коэффициентом 1.19. Успех 27-летнего американца идёт за 4.75.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На победу Даниила с форой (-5) геймов можно сделать ставку с коэффициентом 1.88, а фору (+5) на Юбэнкса оценили коэффициентом 1.90.

Уимблдон (м). 1/4 финала
12 июля 2023, среда. 16:30 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Кристофер Юбэнкс
43
США
Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс

Общий тотал меньше 38.5 гейма идёт за 1.86, а тотал больше 38.5 — за 1.94.

Победитель этого матча в полуфинале Уимблдона-2023 встретится с сильнейшим теннисистом в паре Карлос Алькарас (Испания) — Хольгер Руне (Дания).

Экспресс с коэффициентом 15.90.

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