Медведев — Юбэнкс: эксперты назвали шансы россиянина выйти в полуфинал Уимблдона

12 июля в Лондоне пройдут заключительные матчи 1/4 финала Уимблдона-2023 в мужском одиночном разряде. Россиянин Даниил Медведев встретится с американцем Кристофером Юбэнксом. Ориентировочное время начала встречи — 16:30 мск.
Букмекеры считают Медведева явным фаворитом этого матча: на его победу можно поставить с коэффициентом 1.19. Успех 27-летнего американца идёт за 4.75.
На победу Даниила с форой (-5) геймов можно сделать ставку с коэффициентом 1.88, а фору (+5) на Юбэнкса оценили коэффициентом 1.90.
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Общий тотал меньше 38.5 гейма идёт за 1.86, а тотал больше 38.5 — за 1.94.
Победитель этого матча в полуфинале Уимблдона-2023 встретится с сильнейшим теннисистом в паре Карлос Алькарас (Испания) — Хольгер Руне (Дания).
Экспресс с коэффициентом 15.90.
Рублёв назвал главную причину поражения Джоковичу на Уимблдоне.
Рублёв проиграл все восемь четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема».
Джокович высказался о криках Рублёва.
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