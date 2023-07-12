Медведев — Юбэнкс: эксперты назвали шансы россиянина выйти в полуфинал Уимблдона

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12 июля в Лондоне пройдут заключительные матчи 1/4 финала Уимблдона-2023 в мужском одиночном разряде. Россиянин Даниил Медведев встретится с американцем Кристофером Юбэнксом. Ориентировочное время начала встречи — 16:30 мск.

Букмекеры считают Медведева явным фаворитом этого матча: на его победу можно поставить с коэффициентом 1.19. Успех 27-летнего американца идёт за 4.75.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На победу Даниила с форой (-5) геймов можно сделать ставку с коэффициентом 1.88, а фору (+5) на Юбэнкса оценили коэффициентом 1.90.

Общий тотал меньше 38.5 гейма идёт за 1.86, а тотал больше 38.5 — за 1.94.

Победитель этого матча в полуфинале Уимблдона-2023 встретится с сильнейшим теннисистом в паре Карлос Алькарас (Испания) — Хольгер Руне (Дания).

Экспресс с коэффициентом 15.90.

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