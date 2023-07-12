Даниил Медведев — Кристофер Юбэнкс: ставка Надежды Петровой на матч 1/4 финала Уимблдона

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч Уимблдона Даниил Медведев – Кристофер Юбэнкс.
Ставка: победа Медведева за 1.80.
«Конечно, все мы видим в этой игре Даниила Медведева фаворитом. В предыдущем раунде россиянин очень быстро решил вопрос о выходе в четвертьфинал Уимблдона. Он взял два сета у чеха Иржи Легечки – 6:4, 6:2, после чего его соперник отказался от продолжения борьбы. Для 27-летнего россиянина и третьей ракетки мира эта победа стала шестой в восьми матчах на траве за последний год. Конечно, силы он сэкономил.
Соперник Медведева 27-летний американец Кристофер Юбэнкс, имеющий 43-й номер в мировом рейтинге на траве в этом сезоне выступает просто блестяще. Сначала был титул на Мальорке, кстати, первый в карьере, а затем двухметровый теннисист принялся выбивать соперников из сетки Уимблдона. В том числе и двух сеяных: британца Кэмерона Норри – 6:3, 3:6, 6:2, 7:6 и в прошлом матче грека Стефаноса Циципаса – 3:6, 7:6, 3:6, 6:4, 6:4. Понятно, что сил Юбэнкс потратил намного больше, чем россиянин. Однако в физическом плане Кристофер вряд ли будет сильно уступать Даниилу. Остаётся надеяться, что россиянин возьмёт своё за счёт более высокого уровня игры. Кстати, между собой они встречались один раз. В этом году на харде в Майами Медведев был сильнее – 6:3, 7:5.
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В общем, есть все предпосылки, что и в Лондоне Даниил будет сильнее и выйдет в полуфинал», — сказала Петрова.
Экспресс с коэффициентом 15.90.
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