Прогноз на четвертьфинал Уимблдона Даниил Медведев — Кристофер Юбэнкс

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Уимблдона Даниил Медведев – Кристофер Юбэнкс.

Ставка: победа Кристофера Юбэнкса с форой (+4.5) за 2.03.

Даниил Медведев занимает третье место в мировом рейтинге. В нынешнем сезоне россиянин выступает недостаточно стабильно, но и без серьёзных спадов. До лета Медведев показывал великолепную игру, выиграв пять из шести финалов. Не смог совладать только с Карлосом Алькарасом в Индиан-Уэллсе. Спад у него начался в июне, а именно с «Ролан Гаррос», что неудивительно, ведь Даниил никогда не любил играть на грунте. На траве результаты гораздо лучше, но нельзя сказать, что он выигрывает уверенно и по счёту, и по игре. Впрочем, за четыре встречи Медведев проиграл всего один сет.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Кристофер Юбэнкс располагается лишь на 43-й позиции рейтинга, но после Уимблдона наверняка поднимется гораздо выше. Американец проводит лучший сезон в карьере – в третий раз он добрался до стадии четвертьфинала и впервые на турнире «Большого шлема». Кроме того, он выиграл первый трофей в карьере – в финале на Мальорке переиграл Адриана Маннарино в двух сетах. Таким образом, у Юбэнкаса уже девять побед подряд на травяном покрытии. Все матчи получились очень напряжёнными, лишь в трёх случаях он смог победить с сухим счётом. А в четвёртом круге в пяти сетах взял верх над Стефаносом Циципасом.

В этом матче есть явный фаворит, который намерен проявить себя с лучшей стороны в ближайших матчах. Даниил Медведев впервые в карьере пробился в четвертьфинал Уимблдона и теперь готов к большему. Пока он побеждал исключительно на классе, но запас сил у него хороший, и он в любой момент может прибавить. В последнем матче россиянин обыграл Иржи Легечку всего за два сета, так как чех снялся из-за повреждения, поэтому к четвертьфиналу Даниил подходит достаточно свежим.

Чего совсем нельзя сказать о Кристофере Юбэнксе – американец лишь в пяти сетах обыграл Циципаса, отыгрываясь дважды. Впрочем, за характер его стоит похвалить, матчи Кристофера редко завершаются быстро, но выносливости ему не отнимать. Наверняка он и на сей раз попытается вымотать фаворита, так как больше предложить ему нечего. Победа Медведева не будет лёгкой. Предлагаем ставку на победу Кристофера Юбэнкса с форой (+4.5) с коэффициентом 2.03.

Экспресс с коэффициентом 15.90.

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