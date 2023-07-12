Елена Рыбакина — Онс Жабер: эксперты оценили шансы соперниц в матче 1/4 финала Уимблдона

12 июля в Лондоне (Великобритания) в матче 1/4 финала Уимблдона-2023 казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сразится с туниской Онс Жабер. Начало встречи запланировано на 15:30 мск.

Фаворитом предстоящего матча букмекеры считают Рыбакину. Победа действующей чемпионки Уимблдона оценивается букмекерами коэффициентом 1.62. Успех 28-летней африканки идёт за 2.52.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На победу Елены с форой (-2.5) гейма можно поставить с коэффициентом 1.83, а фору (+2.5) на Жабер оценили коэффициентом 1.8. Общий тотал меньше 21.5 гейма оценили в 2.13, а тотал больше 21.5 идёт за 1.68.

Ранее Рыбакина и Жабер четыре раза встречались на турнирах WTA. На данный момент в их противостоянии равенство — 2-2. Предыдущая встреча Елены и Онс случилась в финале прошлогоднего Уимблдона. Тогда победу в трёх сетах одержала Рыбакина (3:6, 6:2, 6:2).

Экспресс с коэффициентом 15.90.

Рублёв назвал главную причину поражения Джоковичу на Уимблдоне.

Рублёв проиграл все восемь четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема».

Джокович высказался о криках Рублёва.