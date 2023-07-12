Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Астана» — «Динамо» Тбилиси

Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Астана» — «Динамо» Тбилиси
Аудио-версия:
Комментарии

Представляем вашему вниманию прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Астана» — «Динамо» Тбилиси.

Ставка: победа «Астаны» за 1.71.

«Астана» начинает свой путь к групповому этапу Лиги чемпионов с первого квалификационного раунда. Национальное первенство Казахстана находится в самом разгаре, что позволило хозяевам набрать отличную форму к старту ЛЧ. Астанинцы идут вторыми в турнирной таблице. Они выиграли в 12 из 16 матчей в КПЛ (две ничьи).

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Динамо» Тбилиси только начинает сезон. Команда провела пока два официальных матча на Суперкубок. Игры с «Дилой» и «Динамо» Батуми завершились вничью 1:1, но в серии пенальти верх брали динамовцы. Отметим переход в команду опытного голкипера Лория, который провёл минувший сезон в составе кипрского клуба «Анортосис».

Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
12 июля 2023, среда. 17:00 МСК
Астана
Астана, Казахстан
Не начался
Динамо Тб
Тбилиси, Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Астана» уверенно выступает в домашних матчах. Команда Григория Бабаяна выиграла в семи последних встречах на своём поле. Рекомендуем изучить ставку победа «Астаны» за коэффициент 1.71.

Экспресс с коэффициентом 15.90.

«Аякс» заинтересовался Сперцяном из-за запрашиваемой цены.

«Спартак» объявил о подписании контракта с Бонгонда.

Вратарь «Баварии» Ян Зоммер близок к уходу в «Интер».

Казахстанцы начнут с победы:
«Астана» — «Динамо» Тбилиси. Григорий Бабаян напомнит о былых временах
«Астана» — «Динамо» Тбилиси. Григорий Бабаян напомнит о былых временах
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023