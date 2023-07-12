Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Астана» — «Динамо» Тбилиси

Представляем вашему вниманию прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Астана» — «Динамо» Тбилиси.
Ставка: победа «Астаны» за 1.71.
«Астана» начинает свой путь к групповому этапу Лиги чемпионов с первого квалификационного раунда. Национальное первенство Казахстана находится в самом разгаре, что позволило хозяевам набрать отличную форму к старту ЛЧ. Астанинцы идут вторыми в турнирной таблице. Они выиграли в 12 из 16 матчей в КПЛ (две ничьи).
«Динамо» Тбилиси только начинает сезон. Команда провела пока два официальных матча на Суперкубок. Игры с «Дилой» и «Динамо» Батуми завершились вничью 1:1, но в серии пенальти верх брали динамовцы. Отметим переход в команду опытного голкипера Лория, который провёл минувший сезон в составе кипрского клуба «Анортосис».
«Астана» уверенно выступает в домашних матчах. Команда Григория Бабаяна выиграла в семи последних встречах на своём поле. Рекомендуем изучить ставку победа «Астаны» за коэффициент 1.71.
Экспресс с коэффициентом 15.90.
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