Cтавка на матч квалификации Лиги чемпионов ХИК — «Ларн» c коэффициентом 6.00

Представляем вашему вниманию прогноз на матч отбора Лиги чемпионов ХИК – «Ларн».

Ставка: победа ХИКа 2:0 за 6.00.

«Ларн» впервые в своей истории выиграл чемпионат Северной Ирландии, однако благодаря успешным выступлениям в чемпионатах прошлых лет эта команда уже имеет опыт выступления в Лиге конференций. В 2021 году «Ларн» прошёл два раунда – валлийский «Бала Таун» и датский «Орхус», но уступили португальскому «Пасушу». Однако год спустя еврокубковая кампания для «Ларна» закончилась поражением в первом же раунде от команды «Сент-Джозефс» из Гибралтара. «Ларн» за четыре еврокубковых матча в гостях забил только два гола.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Проблемой для «Ларна» является отсутствие практики официальных матчей. Чемпионат Северной Ирландии закончился 29 апреля, поэтому подготовка к новому сезону началась для чемпиона этой страны ещё в начале июня. С 16 июня было сыграно шесть товарищеских матчей с североирландскими командами, в которых «Ларн» пропустил всего один гол.

Однако ХИК – это совсем другой уровень сопротивления. Команда участвует в чемпионате Финляндии, который не останавливается на лето. Последний матч был сыгран 8 июля. В этой встрече ХИК уступил 0:1 «Лахти». Этот матч стал третьим подряд, в котором хельсинскому клубу не удалось добыть победу. Из-за последних неудач ХИК опустился на третье место в турнирной таблице. Отметим, что в восьми из девяти последних игр с участием ХИКа забивалось не более двух мячей. Семь из десяти последних домашних еврокубковых матчей с участием финской команды также не радовали результативностью. Поставим на точный счёт 2:0.

Экспресс с коэффициентом 15.90.

«Аякс» заинтересовался Сперцяном из-за запрашиваемой цены.

«Спартак» объявил о подписании контракта с Бонгонда.

Вратарь «Баварии» Ян Зоммер близок к уходу в «Интер».