Представляем вашему вниманию прогноз на матч предсезонного турнира «Фенербахче» — «Црвена Звезда».

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.73.

«Фенербахче» приехал на предсезонный турнир в Санкт-Петербург позже других его участников. По ряду причин сезон в Турции закончился позже обычного. Ещё 11 июня «канарейки» участвовали в финале Кубка Турции, в котором одержали победу, что стало приятным бонусом ко второму месту в чемпионате.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Первый матч с «Зенитом» стал для «Фенербахче» первым после отпуска, тогда как «Зенит» сыграл уже две встречи высокого уровня с «Нефтчи» и «Црвеной Звездой». Однако подопечные Исмаила Картала неплохо смотрелись на фоне чемпиона России даже в ослабленном составе и имели моменты, чтобы вырвать победу. Однако игра закончилась нулевой ничьей и серией пенальти, в которой удача улыбнулась «Зениту». В матче не принял участия звёздный новичок «Фенербахче» Эдин Джеко. Нападающий, перешедший из «Интера», не собирался приезжать в Россию, но всё же выполнил контрактные обязательства. Однако это обстоятельство скажется на его мотивации, если Джеко всё же появится на поле.

Кубок PARI Премьер Кубок PARI Премьер 12 июля 2023, среда. 19:30 МСК Фенербахче Стамбул, Турция Не начался Црвена Звезда Белград, Сербия Кто победит в основное время? П1 X П2

«Црвена Звезда» успела провести уже два матча на турнире. В первой игре в упорной борьбе сербский клуб вырвал победу у «Зенита» (2:1) в концовке встречи. Вторая игра с «Нефтчи» вышла не такой энергозатратной и закончилась со счётом 4:0. Команда из Белграда готовится к сезону уже несколько недель и к тому же имеет на один день подготовки больше, чем соперник, и это тоже скажется на результате.

Рекомендуем ставку на тотал больше 3.5 мяча. Она сыграла в трёх из пяти последних матчей «Црвены Звезды», включая товарищеские. Встреча двух команд, играющих в своих чемпионатах атакующий футбол на маленьком стадионе на тренировочной базе, не должна выйти закрытой.

Экспресс с коэффициентом 15.90.

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