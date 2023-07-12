Прогноз на игру квалификации Лиги чемпионов «Слован» Братислава — «Свифт Эсперанж»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги чемпионов «Слован» Братислава — «Свифт Эсперанж».

Ставка: ТБ 3.5 за 2.55.

Можно сказать, что «Словану» повезло с жеребьёвкой. Иногда люксембургские клубы неплохо проявляли себя в еврокубках, но это случалось редко. А тут ещё и неопытный в этом деле «Свифт», который потерял своего лучшего бомбардира, игрока, который принял участие в половине командных голов. Именно атака была сильнейшей стороной гостей в прошлом сезоне, в 30 матчах чемпионата «Свифт» забил 100 голов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Команда Владимира Вайсса ещё весной играла в плей-офф Лиги конференций и слабее с того момента не стала. Глядя на новичков, скорее, наоборот, «Слован» только укрепился, да и подготовку к началу сезона провёл хорошую, выиграл четыре товарищеских матча подряд.

Поставить на победу «Слована» не получится из-за слишком низкого коэффициента. Лучше обратить внимание на голы. Обе команды много забивают, хозяева наверняка найдут путь к воротам гостей, а у тех остался Доминик Штольц, который тоже умеет забивать. Предлагаем поставить на тотал больше 3.5 мяча за 2.55.

Экспресс с коэффициентом 15.90.

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