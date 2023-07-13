Прогноз на матч отбора Лиги конференций «Арарат-Армения» — «Эгнатия»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги конференций «Арарат-Армения» – «Эгнатия».

Ставка: обе забьют — нет за 1.91.

Хозяева не имеют никаких проблем с составом перед этим матчем, все лидеры основного состава в строю и готовы сыграть. Летом «Арарат-Армения» не потерял никого из ключевых игроков, но и особого усиления не получил. «Эгнатии» повезло гораздо меньше, так как вне игры из-за дисквалификации опорный полузащитник Альбано Алекси. Кроме того, клуб покинул один из лидеров нападения Джексон.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Предстоящая встреча этих команд станет для них первой очной в истории. «Аратат-Армения» не слишком часто принимает участие в квалификации еврокубков, поэтому ранее никогда с представителями Албании не пересекался. Для скромной «Эгнатии» эта игра и вовсе является дебютом на таком уровне.

«Арарат-Армения» вступает в новый сезон с большими амбициями, стремясь провести его гораздо лучше, нежели прошедший. Да, команда финишировала в тройке сильнейших и долгое время претендовала на чемпионский титул, но трофей всё-таки уступила и довольной быть не может. Руководство клуба поспешило сделать перестановки на тренерской скамейке, пригласив более именитого специалиста, но для обновления ему потребуется время.

Впрочем, в первом товарищеском матче «Арарат-Армения» показал себя неплохо, одержав победу со счётом 6:0 над скромной «Вест Арменией». В атаке хозяева действительно прибавили, однако на сей раз им придётся противостоять дебютанту, который хорошо действует на своей половине поля. «Эгнатия» в данный момент имеет небольшое преимущество – полторы недели назад она начала новый сезон. В матче за Суперкубок была обыграна «Тирана» (1:0), а в двух контрольных матчах две ничьи со «Шкупи» и «Оренбургом». За этот период гости пропустили всего один мяч.

Стоит отметить, что в семи последних встречах на выезде во всех турнирах никто не смог забить албанцам больше одного гола. Они вновь будут играть осторожно и постараются сохранить хотя бы ничью перед ответной игрой. Поэтому основной ставкой рассмотрим «обе забьют – нет» с коэффициентом 1.93.

Экспресс с коэффициентом 22.26.

Отец Кузяева: нас зацепило, что «Гавр» небогатый клуб.

Нигматуллин назвал новичка «Спартака» Бонгонда «котом в мешке».

Жоау Феликс заинтересовал несколько клубов АПЛ.