Элина Свитолина — Маркета Вондроушова: ставка Надежды Петровой на полуфинал Уимблдона

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова предложила ставку на матч Уимблдона Элина Свитолина – Маркета Вондроушова.
Ставка: победа Свитолиной за 2.12.
«Уже сам по себе выход в полуфинал престижнейшего теннисного турнира стал для этих спортсменок примечательным и замечательным событием.
Чешка Маркета Вондроушова является 42-й ракеткой мира. Хотя 24-летняя теннисистка знала и куда более лучшие времена. Так, наивысшим достижением Маркеты является 14-е место. Но титулов в карьере у неё всего-то ничего — один. Причём было это уже в далёком 2017 году. С тех пор Вондроушова ничего не завоёвывала.
В 1/4 финала она переиграла четвёртую сеяную американку Джессику Пегулу – 6:4, 2:6, 6:4. А на старте Уимблдона она взяла верх над 12-м номером турнира россиянкой Вероникой Кудерметовой – 6:3, 6:3. Есть полное ощущение, что на траве Маркета чувствует себя очень хорошо. В этом году она выиграла семь матчей из восьми на этом покрытии.
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Украинка Элина Свитолина сейчас и вовсе в рейтинге стоит 76-й. Но 28-летняя теннисистка, конечно, может, и была бы гораздо выше. За свою карьеру уроженка Одессы выиграла 17 трофеев. Правда, среди них не было побед на траве. В Лондоне Элине организаторы вручили уайлд-кард, и вот она уже в полуфинале! В трёх играх для прохода в следующий круг ей понадобилось три партии. В том числе и в двух предыдущих раундах, когда она одолела белоруску Викторию Азаренко – 2:6, 6:4, 7:6 и лидера мирового тенниса польку Игу Свёнтек – 7:5, 6:7, 6:2. Между собой соперницы встречались пять раз. Баланс в пользу Свитолиной – 3-2. Есть нюанс: на траве девушки не играли, а два последних поединка остались за Вондроушовой.
Предстоящая игра будет равной. Шансы на победу есть у обеих теннисисток. Мой прогноз — победит Свитолина. Она сейчас сильнее», — сказала Петрова.
Экспресс с коэффициентом 12.90.
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