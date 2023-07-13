Свитолина — Вондроушова: букмекеры назвали шансы теннисисток в полуфинале Уимблдона-2023

13 июля в Лондоне (Великобритания) состоится полуфинал Уимблдона-2023 в женском одиночном разряде между украинкой Элиной Свитолиной и чешкой Маркетой Вондроушовой. Начало встречи — ориентировочно в 15:30 мск.
Букмекеры считают фавориткой 24-летнюю чешку. Победа Маркеты оценивается аналитиками коэффициентом 1.75. Ставка на успех Свитолиной идёт за 2.08. Выигрыш Вондроушовой с форой (-1.5) гейма идёт с коэффициентом 1.86, успех Элины с форой (+1.5) оценён в 1.80.
На общий тотал меньше 22 геймов можно сделать ставку с коэффициентом 1.78, а на тотал больше 22 — за 2.01.
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В финале Уимблдона-2023 победительница этого матча встретится с сильнейшей теннисисткой во встрече Арина Соболенко (Беларусь) — Онс Жабер (Тунис).
Экспресс с коэффициентом 12.90.
Российская теннисистка Мирра Андреева хочет получить французское гражданство.
«Мы с судьёй оба были неправы». Медведев — о предупреждении в матче с Юбэнксом.
Соболенко: хочу и финал Уимблдона, и первое место в рейтинге.
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