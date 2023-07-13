Прогноз на полуфинал Уимблдона Онс Жабер — Арина Соболенко

Представляем вашему вниманию прогноз на полуфинальный матч Уимблдона Онс Жабер — Арина Соболенко.

Ставка: победа Арины Соболенко с форой (-1.5) за 1.80.

Арина Соболенко проводит невероятно мощный сезон. Она 35 встреч из 42 свела к победам. В итоге выиграла три титула, в том числе первый в карьере «Шлем» — на хардовом мэйджоре Australian Open. Благодаря успешным выступлениям белорусская теннисистка заработала 5675 рейтинговых очков — лучший результат в текущем сезоне. С учётом того, что Ига Свёнтек уже сошла с турнирной дистанции, у Соболенко есть отличная возможность подняться на первую строчку рейтинга WTA. В борьбе за травяной «Шлем» она главная фаворитка.

Лучшие прогнозы на сегодня.

К травяному мэйджору Арина готовилась на турнире WTA-500 в Берлине, однако не снискала удачи — завершила выступления уже во втором круге, уступив Веронике Кудерметовой со счётом 0:2 (2:6; 6:7).

Однако это не стало помехой для её уверенного продвижения по турнирной сетке Уимблдона. В первом круге 25-летняя белоруска уверенно обыграла Панну Удварди со счётом 2:0 (6:3, 6:1), а затем прошла новоиспечённую француженку Варвару Грачёву и двух россиянок. Путёвку в полуфинал Уимблдона она выиграла в матче с Мэдисон Кис. С учётом того, что Соболенко проиграла лишь в одном сете и отдала соперницам лишь 32 гейма, сомневаться в её форме, мастерстве и мотивации нет причин.

Рекомендуем ставку на победу Арины Соболенко с форой (-1.5) за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 12.90.

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