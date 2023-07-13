«Вадуц» — «Неман»: прогноз Николая Ходасевича на игру отборочного раунда Лиги конференций

Футбольный журналист Николай Ходасевич дал прогноз на матч Лиги конференций «Вадуц» — «Неман».

Ставка: победа «Вадуца» за 1.68.

«Неман» впервые в своей истории закончил первый круг чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге на первой строчке таблицы. Всего два поражения и минимум пропущенных мячей, а также хорошая реализация в атаке. Всё это с поправкой на то, что лига стала слабее, а команда из Гродно, по крайней мере в первой половине сезона, наконец-таки научилась забирать своё.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На еврокубковую встречу «Неман» поехал на автобусе. Почти две тысячи километров пути – можно себе представить, в каком функциональном состоянии будут парни Игоря Ковалевича. Ставка на первое свидание с «Вадуцем» – сыграть строго от обороны и попытаться поймать соперника на контратаках, желательно в режиме энергосбережения.

Не уверен, что получится отсидеться и попробовать не проиграть до финального свистка. «Вадуц» только начал подготовку к сезону, но уже провёл ряд спаррингов. К примеру, уступил крепкому «Базелю» 1:2 в последнем матче.

Кроме того, в прошлом году он забрался в групповой турнир Лиги конференций и постарается повторить поход в нынешнем. Необходимый опыт имеется, по потенциалу они тоже сильнее клуба из Беларуси», — сказал Ходасевич.

Экспресс с коэффициентом 12.90.

Серхио Рамос может продолжить карьеру в бразильском «Фламенго».

«Фейеноорд» отказывается платить «Динамо» отступные за Арсена Захаряна.

Кафанов поставил Акинфеева в один ряд с Яшиным и Дасаевым.