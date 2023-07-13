«Железничар» — «Динамо» Мн: прогноз Николая Ходасевича на игру отбора Лиги конференций

Футбольный журналист Николай Ходасевич дал прогноз на матч Лиги конференций «Железничар» — «Динамо» Минск.

Ставка: победа «Железничара» с форой (0) за 1.70.

«Минское «Динамо» на данный момент главный фаворит чемпионата Беларуси в борьбе за чемпионский титул. БАТЭ в первой половине сезона много очков растерял, прежний чемпион из Солигорска попал под дело о договорных матчах, а новые конкуренты – «Неман» и «Торпедо» – не имеют опыта, чтобы на дистанции стабильно идти вверху таблицы. Так что команда Вадима Скрипченко может спокойно переключиться на еврокубки.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Железничар» вовсю готовится к сезону. Позади три спарринга – пока без поражений. Как показывает практика прошлых лет, даже этих недель подготовки хватит боснийцам, чтобы не уступить представителю Беларуси в функциональной готовности. В игровом плане наверняка тоже могут быть поинтереснее. Продавить «Динамо» интенсивными и быстрыми атаками – есть такая перспектива.

Допускаю при этом, что первая игра может быть осторожной. И ничья наверняка устроит обе стороны. Но преимущество и статус фаворита все-таки у «Железничара». Так что победа хозяев с форой (0) – рабочий вариант на матч», — сказал Ходасевич.

Экспресс с коэффициентом 12.90.

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