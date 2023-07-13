Ведущие футболистки страны предстали в ярких фешн-образах

Суперлига и Winline в рамках кампании «Смотри Суперлигу. Наслаждайся игрой» представили ведущих футболисток России в мощных фешн-образах, подчеркивающих женственность спортсменок.
Принято считать, что футбол не является женственным видом спорта. Суперлига при поддержке Winline доказывает обратное, раскрывая футболисток с новой для широкой аудитории стороны.
Главными героинями фотоссесии стали Даниэла Басаева из ФК «Краснодар», Юлия Мясникова и Надежда Смирнова из ЦСКА, Ирина Подшибякина и Анна Беломытцева из «Локомотива», а также представляющая «Динамо» Алана Чочиева.
Их пример показывает, что профессия футболистки не является преградой к тому, чтобы ярко и красиво выглядеть в модных образах, вдохновляя всё больше людей обращать внимание на стремительно растущую роль женщин в футболе.
Ранее, на старте кампании «Смотри Суперлигу. Наслаждайся игрой» города, в которых базируются клубы Суперлиги, украсили билборды с яркими фотографиями футболисток с использованием 3D-анимации и спецэффектов, а в эфире федерального спортивного телеканала «Матч!» появились специальные промо-ролики.
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