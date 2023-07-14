Карлос Алькарас — Даниил Медведев: эксперты назвали фаворита полуфинала Уимблдона

14 июля Карлос Алькарас и Даниил Медведев сыграют в матче 1/2 финала Уимблдона. Начало — не ранее 15:00 мск.

Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворитом испанца, коэффициент на его победу составляет 1.35. На успех россиянина можно поставить в букмекерских конторах за 3.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Аналитики уверены, что матч 1/2 финала Уимблдона Карлос Алькарас — Даниил Медведев получится упорным: ставки на тотал больше 36.5 гейма принимаются за 1.61, а тотал меньше 36.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.22. Заключить пари на пятый сет в букмекерских конторах можно за 3.70.

Экспресс с коэффициентом 6.92.

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