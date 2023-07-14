Карлос Алькарас — Даниил Медведев: эксперты назвали фаворита полуфинала Уимблдона
Поделиться
14 июля Карлос Алькарас и Даниил Медведев сыграют в матче 1/2 финала Уимблдона. Начало — не ранее 15:00 мск.
Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворитом испанца, коэффициент на его победу составляет 1.35. На успех россиянина можно поставить в букмекерских конторах за 3.20.
Аналитики уверены, что матч 1/2 финала Уимблдона Карлос Алькарас — Даниил Медведев получится упорным: ставки на тотал больше 36.5 гейма принимаются за 1.61, а тотал меньше 36.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.22. Заключить пари на пятый сет в букмекерских конторах можно за 3.70.
Уимблдон (м). 1/2 финала
14 июля 2023, пятница. 17:30 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
3
Даниил Медведев
Д. Медведев
Экспресс с коэффициентом 6.92.
Рыбакина: рада, что родители смогли приехать на мои матчи на Уимблдоне.
Мать Мирры Андреевой: я не знаю откуда появились слухи о гражданстве Франции.
Комментарии
- 14 июля 2023
-
11:00
-
10:00
- 13 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 12 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 11 июля 2023
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
Партнерский контент